«Тверьгорэлектро» сообщил график отключения света с 26 по 30 июня

На ряде улиц в Твери будут отключать свет. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

На официальном сайте «Тверьгорэлектро» представили данные о графике отключения света в Твери с 26 по 30 июня. Профилактические мероприятия связаны с электромонтажными работами, такими как замена опор и проводов.

В утро 26 июня был отключён свет в доме №6 на бульваре Цанова, в домах № 81 и 81а на улице Коминтерна. Включение света запланировано сегодня в 17:00.

Также отключён свет в домах № 68–82/2, 67а–89 на улице Нахимова, домах № 4а, 4б, 4, 5 в Съезженском переулке, домах № 71–85, 74–88/6 на улице Волынская, домах № 33, 35, 37, 39, 41 на набережной Тверцы. Работа электроэнергии возобновится сегодня до 16:00.

Кроме того 26 июня в период с 12:00 до 16:00 запланированы работы в домах № 15–27 на улице 1-й Головинский вал, в районе домов № 3–21, 2–14/52 на 3-й улице Пухальского, в домах № 1–15 на улице Советский вал и домах № 46/14–58 на бульваре Ногина.

27 июня, вторник

С 13:30 до 17:00 – Свободный переулок д. № 1, 1б.

С 06:00 до 12:00 – д. № 2–16 на улице Спартака, д. № 7–47, 4–24 на Макарова, д. № 1–27, 4–30 на улице Пионерская, д. № 8–36, 11–13 на улице 1-ая Трусова, д. № 20 к. 1 на улице Коробкова.

С 09:00 до 16:00 – улица Брагина д. № 1–49, переулок Трудолюбия д. № 3–7, Беляковский переулок д. № 2–14, улица Дмитрия Донского д. № 1–7, 2–6, улица Революционная д. № 18–32, 9–29а.

28 июня, среда

С 13:00 до 17:00 – улица Мичурина д. № 41, д. № 38, 40 на бульваре Шмидта, Комсомольский проспект д. № 19, 19 к. 1, улица Зинаиды Коноплянниковой д. № 22, 22а (школа № 53).

С 06:00 до 12:00 – д. № 2–16 на улице Спартака, д. № 7–47, 4–24 на Макарова, д. № 1–27, 4–30 на улице Пионерская, д. № 8–36,11–13 на улице 1-ая Трусова, д. №20 к. 1 на улице Коробкова.

29 июня, четверг

С 13:00 до 17:00 – улица Орджоникидзе д. №41/78, 43, 43 к. 1, 43 к. 2, 45, 45 к. 2, 45а (детский сад), д. № 80, 82 на улице Склизкова.

С 09:00 до 15:00 – кооператив «Услуга», Николаевский Малицкий мужской монастырь, улица Центральная д. № 2–34, 1–43, улица Школьная д. № 2–20, 5, 1, 1а, 3а, 3, улица Гаражная д. № 9–15а,16–20, улица 3-ая Гаражная д. № 28, 30, 10, 1, 11, улица Удачная д. № 8, освещение трассы Москва – Санкт-Петербург.

30 июня, пятница

С 09:00 до 16:00 – проезд Кутузова д. № 13–31, 24–36, набережная Затверецкая д. № 78–102, проезд Тверецкий д. № 86–100, улица Старобежецкая д. № 16а–36, 23–37, улица Шишкова д. № 29–47, 24–34, улица Кутузова д. № 23–49, 26–50, переулок Дурмановский д. № 2–6, 1–9. С 09:00 до 13:00 – улица Конечная д. № 2/57–68, 5, 45, улица Восточная д. № 1/55–63, 2–70, улица Дальняя д. № 33/45–63/38, 32/42–68/8, улица Глинки д. № 37–65/41, 34–54, улица Народная д. № 33–57/24, 30/29–56, улица Трудовая д. № 28/23, 52/16, 29/25, улица Тургенева д. № 87–103, 72–104/42, проезд Тургенева д. № 1/39–15/40, 2/41–16/42, улица Загородная д. № 17а–39/50, 20–38, 70–74, проезд Загородный д. № 1/55–13, 2/57–16/58, улица Линейная д. № 110/18, 111/16, 113/16, 115/20, улица Транспортная д. № 64, 66, 68. С 09:00 до 16:00 – улица Советская д. № 56, 56 к. 1, 58 (филиал ТвГУ), 60, улица Крылова д. 16, 21, 23, 25, 27, переулок Татарский д. 29/27, 29.