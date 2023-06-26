В Тверской области нашли и спасли потерявшегося в лесу дедушку

Операция по спасению дедушки завершилась благополучно. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

В прошедшие выходные в одном из лесов региона чуть не погиб дедушка. К счастью, его нашли и спасли.

Детали сообщил тверской поисково-спасательный отряд "Сова". Волонтерам отряда утром 25 июня поступила заявка, что из деревни Радченко Конаковского района накануне вечером в лес ушёл дедушка. Пожилой человек успел позвонить дочке и сказать, что заблудился. В поисках пенсионера участвовали два сотрудника полиции, 15 человек отряда "Сова" и четыре волонтера поискового отряда "Лиза Алерт".

Дедушку удалось найти. Он очень ослаб и не мог сам идти. Пришлось выносить из леса на носилках.

Дело осложнил дождь.

- Доходим до машин и казалось бы всё, но нет! Испытания только начинаются. Пока мы ходили и выносили дедушку, прошёл достаточно сильный дождь и на обратном пути застревают обе машины. Совместными усилиями, советами и просто моральной поддержкой друг друга вытаскиваем машины из торфяной западни, - сообщили волонтеры "Совы".

Завершилось все благополучно - дедушку вернули домой.