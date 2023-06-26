На выплаты единых пособий в Тверской области выделено 2 млрд рублей

Для получения выплаты родителям обычно достаточно подать заявление через портал "Госуслуг". Фото: Олег УКЛАДОВ

На пособия для родителей в регионе выделено около 2 млрд рублей. При этом максимальный размер пособия составляет - 14 055 рублей. Это 100% от прожиточного минимума на ребенка.

Как сообщили в региональном Отделении Социального фонда РФ, единое пособие в максимальном размере получают родители более 37 тысяч детей.

Напомним, что единое пособие заменило ряд действовавших ранее мер поддержки семей.

В настоящее время действует переходный период. В семьях, где дети появились до 1 января 2023 года, родители могут выбирать, какое пособие получать: новое единое или то, что было назначено ранее. Возможность получать выплаты по старым правилам сохраняется у семей до истечения срока их назначения.

Как пояснил управляющий Отделением СФР по Тверской области Вячеслав Воеводин, обычно для получения выплаты родителям достаточно подать заявление через портал "Госуслуг".

Для оформления единого пособия среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе.