В Тверской области на два месяца раньше срока отремонтировали дорогу

Дорога отремонтирована. Фото: ПТО

На два месяца раньше запланированного срока завершен ремонт участка автодороги «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в Торопецком округе. Работы выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Поручение увеличить темпы ремонта дорог в Тверской области дано губернатором Игорем Руденей. Часть объектов, где по планам работы должны были пройти в течение нескольких лет, будут сданы в 2023 году, - сообщила пресс-служба областного правительства. - За прошедшие семь лет объемы работ на региональных и муниципальных дорогах Тверской области выросли более чем в 4 раза всего отремонтировано почти 3 тыс. км.

Дорога «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь расположена в Западнодвинском и Торопецком округах, связывает Торопец и населенные пункты муниципалитета с федеральной трассой М9 «Балтия», а также соединяет между собой Тверскую и Новгородскую области.

В прошлом году было отремонтировано 8,85 км дороги, в 2023-м - 10,9 км. Подрядчик выполнил все работы, предусмотренные контрактом.

В 2023 году в Тверской области заявлен ремонт более 630 км региональных, межмуниципальных и местных дорог.