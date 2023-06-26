Для обустройства тротуара в Твери пришлось вмешаться прокуратуре

Пришлось вмешаться прокуратуре.
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Прокуратура Пролетарского района Твери установила, что на автодороге общего пользования по улице Складской в областной столице в нарушение положений федерального законодательства отсутствует тротуар.
Для устранения этого нарушения прокуратура была вынуждена подать в суд административное исковое заявление с требованием, чтобы администрация города приняла меры по обустройству дороги тротуаром.
-Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме, решение суда не вступило в законную силу, - сообщила прокуратура Тверской области.