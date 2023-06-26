В Твери на улице Жигарева дорожные рабочие вскрыли старинную булыжную мостовую

Старинная мостовая на Жигарева. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери на улице Жигарева у дома №46 дорожные рабочие сняли для замены старый асфальт и вскрыли красивую старинную мостовую. Некогда улица была мощена булыжником, и мостовая прекрасно сохранилась.

Улица Жигарева (ранее она состояла из двух улиц - Прогонной и Куклиновки) была проведена в 1760-х годах. Своё современное название получила в честь Павла Фёдоровича Жигарева в 1965 году, в двадцатую годовщину Победы. Павел Жигарев — советский военачальник, Главный маршал авиации (1955). Главнокомандующий ВВС СССР (1941—1942, 1949—1957).

На улице Жигарева в доме 55 располагается Военная академия воздушно-космической обороны имени маршала Жукова.