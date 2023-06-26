За сутки в Тверской области произошло семь пожаров

Спасатели МЧС выезжали на семь пожаров за минувшие сутки. Фото: Дарья НАУМЕЦ

За минувшие сутки в Тверской области огнеборцы выезжали на тушение семи пожаров. Согласно сводке, которую опубликовало региональный главк МЧС, дважды горел мусор и один раз пожарным пришлось тушить загоревшийся автомобиль.

Кроме того пожары произошли:

- в Осташковском городском округе, деревне Заборье;

- в Конаковском районе, деревне Городня;

- в Калининском районе, деревне Изворотень;

-в Фировском районе, селе Рождество.

Главное управление МЧС России по Тверской области и пожарно-спасательные гарнизоны продолжают функционирование в режиме «Повышенная готовность».

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Телефон доверия ГУ МЧС России по Тверской области: (4822) 39-99-99.