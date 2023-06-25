Школьников Тверской области приглашают принять участие в конкурсе #Спроси строителя

На вопросы школьников ответят в Минстрое. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежегодный конкурс #СпросиСтроителя на лучший вопрос от школьников о строительстве стартует про поддержке Общественного Совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Конкурс проводится шестой год подряд. На конкурс принимаются текстовые и видеовопросы от детей в возрасте от 6 до 14 лет. Работы оцениваются по трем номинациям: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видеовопрос» и «Лучший вопрос об истории строительства».

Прислать свои вопросы можно до 19 июля через официальную страницу конкурса по ссылке. А также на адрес электронной почты: sprosi_stroitelya@mail.ru.

На ряд вопросов ответят председатель общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Итоги конкурса будут подведены в августе 2023 года. Победители примут участие в торжественной церемонии награждения в рамках празднования Дня строителя.