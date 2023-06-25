Пенсионерка из Ржева перевела на счета мошенников 700 тысяч рублей

Мошенник ловко обманул пенсионерку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Ржеве Тверской области 73-летняя пенсионерка лишилась 700 тысяч рублей, решив продать гараж. Об этом происшествии сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Родственник женщины разместил в интернете объявление о продаже гаража. Женщине позвонил покупатель. Мужчина заявил, что готов внести предоплату. Мошенник попросил пострадавшую продиктовать номер банковской карты. Потом сообщил, что произошла ошибка и попросил называть информацию, с приходивших ей на телефон СМС. Когда разговор был закончен, женщина обнаружила, что с ее счета списаны 700 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мошенника пока не нашли.