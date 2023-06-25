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НовостиПроисшествия25 июня 2023 13:44

Пенсионерка из Ржева перевела на счета мошенников 700 тысяч рублей

Женщину из Тверской области обманули при продаже гаража
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Мошенник ловко обманул пенсионерку.

Мошенник ловко обманул пенсионерку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Ржеве Тверской области 73-летняя пенсионерка лишилась 700 тысяч рублей, решив продать гараж. Об этом происшествии сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Родственник женщины разместил в интернете объявление о продаже гаража. Женщине позвонил покупатель. Мужчина заявил, что готов внести предоплату. Мошенник попросил пострадавшую продиктовать номер банковской карты. Потом сообщил, что произошла ошибка и попросил называть информацию, с приходивших ей на телефон СМС. Когда разговор был закончен, женщина обнаружила, что с ее счета списаны 700 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка пошла в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мошенника пока не нашли.