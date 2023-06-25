В Тверской области завершился XXIV Волжский Крестный ход

Завершение крестного хода. Фото: Владислав Музафаров

25 июня в Кашине Тверской области завершился XXIV Волжский Крестный ход. В этом году он посвящен 655-летию со дня преставления святой благоверной великой княгини Анны Кашинской и 75-летию со дня возвращения Церкви ее святых мощей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году XXIV Волжский Крестный ход начался 10 июня. Его маршрут составил порядка 800 км и проходил по 11 муниципалитетам Верхневолжья, а также территории Московской области. За 16 дней паломники крестного хода посетили деревню Сосница Осташковского округа, Нило-Столобенскую пустынь, Пено, Селижарово, Ржев, Зубцов, Старицу, Тверь, Конаково, Дубну, Кимры и Калязин.

В связи с завершением Крестного хода в Вознесенском соборе Кашина была совершена Божественная литургия.