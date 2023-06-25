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НовостиЭкономика25 июня 2023 11:00

В Тверской области статистикой чаще всего занимаются женщины за 50 по имени Елена

Тверьстат публикует статистику
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Тверской статистикой чаще всего занимаются женщины. Графика: Тверьстат

Тверской статистикой чаще всего занимаются женщины. Графика: Тверьстат

25 июня отмечается День Российской статистики. К профессиональному празднику Тверьстат опубликовал исследование, касающееся собственных кадров.

- Тверьстат – один из 70 территориальных органов Росстата. Своим ежедневным добросовестным трудом и ответственным отношением к работе тверские статистики вносят достойный вклад в развитие службы, нашей области и страны, - сообщают в Тверьстате.

По данным ведомства, средний возраст тверского статистика около 50 лет.

Самому молодому сотруднику Тверьстата 22 года.

Самый опытный имеет стаж работы в территориальном органе более 45 лет.

Наиболее популярным именем среди тверских статистиков является Елена, а из фамилий чаще других встречаются Соколовы и Смирновы.