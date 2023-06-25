Непогода задержится в Тверском регионе до вечера. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области днём 25 июня ожидается гроза и порывистый ветер. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Тверской области.

В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22 часов в отдельных районах Тверской области ожидается гроза, усиление ветра при грозе 12-17 м/сек.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, звоните: 101, 112 Телефон доверия: 8(4822)39-99-99.