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НовостиОбщество25 июня 2023 9:43

В Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий

Решение принял губернатор региона
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В Тверской области вновь можно проводить массовые мероприятия.

В Тверской области вновь можно проводить массовые мероприятия.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

25 июня с 12 часов в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами областного правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья.

Напомним, запрет был введён в субботу, 24 июня, в связи с ситуацией в стране.

-В настоящее время работа государственных органов власти и правоохранительных структур Тверской области осуществляется в штатном режиме, - сообщают в областном правительстве.