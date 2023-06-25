В Тверской области вновь можно проводить массовые мероприятия. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

25 июня с 12 часов в Тверской области снят запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Решение было принято по итогам совещания, которое губернатор Игорь Руденя провел с членами областного правительства и руководителями правоохранительных органов и силовых структур Верхневолжья.

Напомним, запрет был введён в субботу, 24 июня, в связи с ситуацией в стране.

-В настоящее время работа государственных органов власти и правоохранительных структур Тверской области осуществляется в штатном режиме, - сообщают в областном правительстве.