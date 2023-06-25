В Твери откроется уникальная выставка икон

Одна из икон, которая будет экспонироваться на выставке. Фото: ПТО

С 30 июня в Оранжерее Тверского императорского дворца будет работать выставка «Русская икона сквозь века». В экспозиции представят 53 произведения XVI – начала XX веков, которые выполнены различными техническими приемами. В экспозицию выставки вошли предметы из семи коллекций членов Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров.

-Выставка отображает все многообразие русской иконы на протяжении нескольких веков ее существования, - сообщает пресс-служба областного правительства. Экспозиция открывается при поддержке правительства региона.

Среди экспонируемых икон можно будет увидеть как самые почитаемые в России образы Богоматери, Троицы, Спаса, так и изображения с редко встречающейся иконографией: «Происхождение честных древ Креста Господня», «Не рыдай мене, Мати», «Огненное восхождение пророка Илии».

Посетители познакомятся с широкой географией иконописных мастерских: столичная икона, иконы Севера и Поволжья, Новгорода и Костромы, Ярославля и Нижнего Новгорода, Тихвина и Мстёр, Палеха.

Торжественное открытие выставки «Русская икона сквозь века» состоится 29 июня в 16:00.