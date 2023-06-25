Музей Центробанка в Твери подготовил летний интерактив для посетителей

В музее много всего интересного. Фото: Тверское отделение Банка России

Тверское отделение Банка России приглашает на летние программы. Специально для ребят из летних лагерей, а также их родителей и туристов, тверское отделение ЦБ подготовило летние программы для своих гостей. Первые 200 участников летних программ уже побывали в банке.

- Три блока программы рассчитаны на различные категории посетителей. Группы из летних школьных лагерей могут побывать на экскурсии в музее, пройти финансовый квиз, поучаствовать в различных интерактивах, например, пройти обучение работе на русских конторских счетах, - сообщает пресс-служба тверского отделения ЦБ.

У туристов есть возможность записаться на экскурсию в музей и познакомиться с богатой коллекцией монет, рассказывающей об истории края. Взрослые самостоятельно или всей семьей могут измерить массу тела в денежном эквиваленте, примерить на себя роль банковского управляющего и окунуться в атмосферу 19 века в воссозданном кабинете банка.

Адрес музея тверского отделения Банка России: г.юТверь, ул. Советская, 13. На все экскурсии обязательна предварительная запись. Заявки принимаются по электронной почте: 28media@cbr.ru.