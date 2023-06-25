В Тверской области популярны «молодёжные» браки

В Тверской области в брак предпочитают вступать до 35 лет. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На «молодежные» браки, когда оба супруга были моложе 35 лет, приходилось 53% всех заключенных в Тверской области в 2022 году брачных союзов. Такую статистику, приуроченную ко Дню молодежи -24 июня, опубликовал Тверьстат.

Вопрос, где они будут жить, большинство молодых семей решает самостоятельно. Тем не менее, государство также оказывает содействие в решении их жилищных проблем.

- В 2022 году 198 молодых семей региона получили жилье и улучшили свои жилищные условия с использованием мер господдержки, 24 из них – в сельской местности, - сообщили в Тверьстате.