Председатель Законодательного собрания Тверской области поддержал выступление президента

Сергей Анатольевич Голубев. Фото: Законодательное собрание Тверской области.

После выступления президента о вооружённом мятеже, вслед за губернатором Тверской области Игорем Руденей, с заявлением выступил председатель Законодательного собрания Сергей Голубев. Он поддержал Путина.

Вот полный текст его заявления:

«Уважаемые земляки!

Законодательное Собрание Тверской области полностью поддерживает Президента России Владимира Владимировича Путина в его позиции по отношению к происходящим событиям. Сейчас главное - обеспечить единство нашего общества и прекратить любые попытки его раскола.

Президент России и глава нашего региона в своих обращениях четко расставили политические акценты и дали оценку происходящему.

Ситуация на территории Тверской области спокойная и стабильная, находится под контролем.

Любые попытки внести смуту в общество, дестабилизировать ситуацию, подорвать единство страны — не пройдут.

Мы должны сплотиться и поддержать нашего Президента, легитимную власть и будущее России».

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