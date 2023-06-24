Выпускники Тверского медуниверситета нарядили памятник Калинину в белый халат

Михаил Иванович в белом халате смотрится хорошо. Вылитый доктор Чехов... Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

24 июня утром жители Твери обнаружили памятник всесоюзному старосте Михаилу Калинину облачённым в белый медицинский халат.

По словам местных жителей, накануне ночью там гуляли медики. Возможно это было празднование в честь выпуска из Тверского государственного медицинского университета. Ведь в Твери давно существовала традиция, когда выпускники наряжали памятник Калинину, уроженцу Калининской (Тверской) области, в медицинский халат.

Традиция прервалась в 2014 году, когда памятник, который 59 лет стоял перед окнами университета, но мешал восстановлению Спасо-Преображенского собора, скрытно перенесли в сквер на проспект Калинина.

Когда возродилась традиция — неизвестно. Но радует, что она возродилась. Потому что наличие белого халата на памятнике лишний раз нам напоминает, что Тверь не только город машиностроителей, печатников и военных, но и город врачей.

Напомним, памятник был установлен в сквере на тогда ещё площади Революции (сейчас и до революции Соборной) на месте снесённого большевиками в 1935 году Спасо-Преображенского собора. Памятник Калинину был торжественно открыт 30 апреля 1955 года.