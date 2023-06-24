Рабочий момент благоустройства дороги.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Итогом обращений жителей региона, стало то, что в программы дорожных работ на 2023 год будут включены шесть дополнительных объектов протяжённостью 58 км.
Это участки дорог Спасское - Сущево - Устиново в Калязинском округе, Вахонино - Свердлово и Свердлово – Плоски - Энергетик, а также подъезд к посёлку Шоша в Конаковском округе, Тверь-Тургиново и Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка в Калининском округе.
Программа дорожных работ в Тверской области изменена по просьбе жителей на заседании Бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Всего в 2023 году запланировано привести в нормальное состояние более 630 км региональных, межмуниципальных и местных дорог.