Рабочий момент благоустройства дороги. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Итогом обращений жителей региона, стало то, что в программы дорожных работ на 2023 год будут включены шесть дополнительных объектов протяжённостью 58 км.

Это участки дорог Спасское - Сущево - Устиново в Калязинском округе, Вахонино - Свердлово и Свердлово – Плоски - Энергетик, а также подъезд к посёлку Шоша в Конаковском округе, Тверь-Тургиново и Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка в Калининском округе.

Программа дорожных работ в Тверской области изменена по просьбе жителей на заседании Бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Всего в 2023 году запланировано привести в нормальное состояние более 630 км региональных, межмуниципальных и местных дорог.