В Конаково вор украл два перфоратора, торцовочную пилу, паяльник и велосипед

Велосипед скоро вернут хозяину. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

38-летний житель Твери после длительного отсутствия приехал в свою комнату в общежитии Конакова и не обнаружил имущества на 47000 рублей. У него пропали два перфоратора, торцовочная пила, паяльник и велосипед. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 35-летний неработающий ранее судимый местный житель. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник и проник в квартиру.

Сейчас украденное изъято, а вора ждёт суд.