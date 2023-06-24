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НовостиПроисшествия24 июня 2023 9:26

В Конаково вор украл два перфоратора, торцовочную пилу, паяльник и велосипед

Жулик задержан, имущество найдено
Олег ХАДАЕВ
Велосипед скоро вернут хозяину.

Велосипед скоро вернут хозяину.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

38-летний житель Твери после длительного отсутствия приехал в свою комнату в общежитии Конакова и не обнаружил имущества на 47000 рублей. У него пропали два перфоратора, торцовочная пила, паяльник и велосипед. Мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 35-летний неработающий ранее судимый местный житель. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник и проник в квартиру.

Сейчас украденное изъято, а вора ждёт суд.