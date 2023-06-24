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НовостиПроисшествия24 июня 2023 9:06

Рецидивисты украли и продали двух коров в Бежецком районе Тверской области

Жулики задержаны, о судьбе коров не сообщается
Олег ХАДАЕВ
Не всех коров досчитались в стойле.

Не всех коров досчитались в стойле.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

К полицейским Бежецка обратился представитель одного из сельскохозяйственных кооперативов и сообщил, что с территории организации похищены две коровы. Причинён ущерб более 110 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражи совершены в мае и июне текущего года и к ним могут быть причастны работники предприятия.

В итоге под подозрение попали ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности мужчины 1985 и 1989 годов рождения были доставлены в отдел полиции, где сознались в содеянном. Рецидивисты сообщили, что украли коров из скотного двора и продали неизвестному, а деньги потратили.

Сейчас их ждёт суд и возможный срок до пяти лет лишения свободы. О судьбе коров не сообщается.