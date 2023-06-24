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НовостиПолитика24 июня 2023 8:35

В Тверской области отменены все массовые мероприятия

Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя
Олег ХАДАЕВ
В Тверской области отменены все запланированные мероприятия.

В Тверской области отменены все запланированные мероприятия.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Все запланированные массовые мероприятия в Тверской области отменены. Это следует из экстренного обращения губернатора Игоря Рудени к жителям региона.

«Ситуация в регионе находится под контролем, обстановка спокойная. Государственные и правоохранительные органы, весь силовой блок находятся на рабочих местах. Все массовые мероприятия в нашем регионе отменены», — говорится в тексте экстренного обращения.

Игорь Руденя выступил с обращением вслед за заявлением Владимира Путина.

Как долго продлятся отмены — пока неизвестно. Сейчас речь идёт лишь о выходных днях. Будем следить за развитием ситуации и оперативно вас информировать.