В Тверской области отменены все массовые мероприятия

В Тверской области отменены все запланированные мероприятия. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Все запланированные массовые мероприятия в Тверской области отменены. Это следует из экстренного обращения губернатора Игоря Рудени к жителям региона.

«Ситуация в регионе находится под контролем, обстановка спокойная. Государственные и правоохранительные органы, весь силовой блок находятся на рабочих местах. Все массовые мероприятия в нашем регионе отменены», — говорится в тексте экстренного обращения.

Игорь Руденя выступил с обращением вслед за заявлением Владимира Путина.

Как долго продлятся отмены — пока неизвестно. Сейчас речь идёт лишь о выходных днях. Будем следить за развитием ситуации и оперативно вас информировать.