Игорь Руденя обратился к жителям Тверской области с экстренным сообщением

Игорь Руденя. Фото: ПТО

Приводим обращение губернатора Тверской области Игоря Рудени в полном объёме, без купюр.

«Уважаемые жители Тверской области!

Тверская область полностью поддерживает Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Владимира Владимировича Путина, который обратился к россиянам с призывом отбросить все распри в этот сложный период, когда решается будущее нашей страны и нашего народа. Обеспечить единство и консолидацию нашего общества в борьбе за суверенитет и независимость России.

Ситуация в регионе находится под контролем, обстановка спокойная. Государственные и правоохранительные органы, весь силовой блок находятся на рабочих местах. Все массовые мероприятия в нашем регионе отменены.

Безопасность на территории Тверской области полностью обеспечена. Движение по основным магистралям осуществляется в штатном режиме».