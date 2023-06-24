В Твери пройдёт поэтический фестиваль

Библиотека имени Горького в Твери. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Сегодня, 24 июня, в Тверской областной универсальной научной библиотеке имени А. М. Горького пройдёт поэтический фестиваль «Из Калинина в Тверь».

На нынешнем фестивале будут затронуты не только поэтические, но и архитектурные, урбанистические, антропологические аспекты поэзии. А тема фестиваля – «Поэзия руин на руинах поэзии».

Фестиваль откроется в актовом зале библиотеки презентацией сборника «Волга. Начало». В рамках фестиваля пройдёт круглый стол «Региональная литературная жизнь как приём».

Ожидаются поэты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Твери: Анна Аркатова, Ольга Балла, Марина Батасова, Валерий Галечьян, Елена Генерозова, Анна Голубкова, Данила Давыдов, Геннадий Калашников, Юлия Крылова, Наталия Кузьмина, Александр Курбатов, Татьяна Милова, Татьяна Михайловская, Святослав Михня, Игорь Левшин, Мария Лобанова, Лиза Неклесса, Анна Нуждина, Мария Панфилова, Андрей Пермяков, Мария Попова, Влад Пряхин, Татьяна Риздвенко, Дмитрий Чернышёв.

Возрастной ценз 12+. Начало в 12:00.