Губернатор Тверской области поздравил жителей с Днём молодёжи России

Губернатор поздравил жителей Тверской области. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Сегодня, 24 июня - День молодёжи России. Впервые он отмечается в последнюю субботу июня.

С праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Заслуживает большого уважения, что сегодня молодые люди проявляют патриотизм и высокую ответственность за будущее Родины: по зову сердца встают в строй защитников Отечества, помогают нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции и их семьям. Мы гордимся вами и желаем вам успехов, счастья, осуществления планов и надежд! Никогда не останавливайтесь на месте и всегда идите вперед!, — акцентировал Игорь Руденя.