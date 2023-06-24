Губернатор Тверской области поздравил жителей с Днём молодёжи России

Губернатор поздравил жителей Тверской области.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Сегодня, 24 июня - День молодёжи России. Впервые он отмечается в последнюю субботу июня.
С праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.
- Заслуживает большого уважения, что сегодня молодые люди проявляют патриотизм и высокую ответственность за будущее Родины: по зову сердца встают в строй защитников Отечества, помогают нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции и их семьям. Мы гордимся вами и желаем вам успехов, счастья, осуществления планов и надежд! Никогда не останавливайтесь на месте и всегда идите вперед!, — акцентировал Игорь Руденя.