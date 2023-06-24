Близ Ржева найдены артиллерийские снаряды

Снаряд от 45-миллимитрового орудия. Фото: forum.guns.ru

23 июня 2023 года группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области недалеко от города Ржева в лесу были обнаружены 45 мм артиллерийские снаряды.

Это боеприпасы от 45-мм противотанковой пушки образца 1937 года, знаменитой сорокопятке. Орудие широко применялось в 1941 — 1942 годах.

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщается, что силами группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы региона предметы ликвидированы на полигоне.

МЧС напоминает, при обнаружении взрывоопасного предмета:

- отойдите на безопасное расстояние;

- предупредите окружающих о возможной опасности;

- немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «112»;

- до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.