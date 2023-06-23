Суд отправил под домашний арест мужчину, унижавшего подростков в спортивном клубе Ржева

На суд во Ржеве мужчина пришёл в белой клубной футболке. Фото: прокуратура Тверской области

23 июня суд отправил под домашний арест 42- летнему мужчину, унижавшего и бившего подростков в спортклубе Ржева Тверской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «незаконное лишение свободы несовершеннолетних».

- Уголовное дело находится на контроле Ржевской межрайонной прокуратуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

Напомним, 12 июня в подвале многоквартирного дома Ржева, где располагается местный спортклуб «19», избили и унизили несовершеннолетних подростков. Так взрослые участники клуба воспитывали младших коллег. Ребята неуважительно обошлись с клубной футболкой, которую то ли пинали, то ли порвали. Видео этих внутриклубных разборок было «слито» в сеть и вызвало большой резонанс.

Власти Ржева осудили такую «воспитательную» работу, а Следственный комитет и прокуратура начали проверки. Итогом которых и стало возбуждение уголовного дела.

Кстати, на суд мужчина пришёл в белой футболке клуба. Комментариев для прессы он не дал.