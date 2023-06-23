В выходные в Тверской области будут массово проверять водителей на трезвость

Контроль трезвости стартует вечером пятницы. Фото: Ольга Крыльцова

В предстоящий уикенд в Тверской области сотрудники Госавтоинспекции вновь организуют традиционный контроль трезвости. Водителей будут останавливать на дорогах и проверять, не сели ли они за руль в состоянии алкогольного опьянения.

"Контроль трезвости" в регионе стартует вечером пятницы 23 июня и продлится до вечера воскресенья 25 июня.

О нетрезвых водителях необходимо сообщать в полицию (102, 02) в целях безопасности других водителей и пешеходов. Передайте сотрудникам информацию о направлении движения авто, его марке, по возможности запомните госномер.