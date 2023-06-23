На выставку объединения «Русский мир» в Твери приехал Полпред Президента РФ Игорь Щёголев

Высокие гости осмотрели экспозицию. Фото: ПТО

23 июня в Тверском императорском дворце открылась выставка творческого объединения «Русский мир». Участие в церемонии приняли полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. Как сообщила пресс-служба областного правительства, он находится с рабочей поездкой в Тверской области. На открытии выставки также приехали губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и другие почётные гости.

Творческое объединение «Русским мир» работает уже почти четверть века. Его члены часто приезжают писать этюды в Тверскую область. Особенно любят писать пейзажи окрестностей Академической дачи под Вышним Волочком.

В экспозиции представлены живописные произведения московских художников: Николая Анохина, Ильи Каверзнева и Николая Третьякова. Всего представлено 60 картин.

СПРАВКА «КП»

«Русский мир» -творческое содружество было образовано в 2000 году, когда в галерее «Неллия» в Риге состоялась выставка живописи московских художников. Творческое кредо членов объединения - продолжение классических традиций живописи. Выставки творческого объединения проходили в Третьяковской галерее, Приказной палате Псковского историко-художественного музея-заповедника, 14-ом корпусе Московского Кремля, музее «Коломенское», музее-усадьбе «Измайлово», Кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, Федеральном Собрании РФ, а также в Мюнхене и Ватикане.