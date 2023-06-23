В Тверской области заключили под стражу несовершеннолетнюю закладчицу

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области на попытке сбыта наркотиков попалась несовершеннолетняя девушка. В конце апреля 2023 года она получила от наркокурьера свёртки с наркотическим средством. В кармане куртки девушка привезла зелье в Бежецк и хранила свёртки у себя, собираясь впоследствии сбыть. В начале мая несовершеннолетняя наркосбытчица оборудовала в городе "закладки".

"Сотрудниками органов внутренних дел в ходе осмотров мест происшествия на территории города Бежецка обнаружено и изъято 14 свёртков с наркотическом средством, общей массой 9,57 г, что относится к крупному размеру", - сообщает подробности пресс-служба СУ СКР по Тверской области.

Несовершеннолетняя заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.