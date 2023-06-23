Под Калязиным хотят строить гостиничный комплекс с уникальным макетом бассейна реки Волги

Вот такой гостиничный комплекс хотят строить под Калязиным. Фото: ПТО

Гостиничный комплекс хотят построить в деревнях Высоково и Берегово Калязинского округа. Об этом говорили 23 июня в областном правительстве на заседании межведомственной комиссии по земельным отношениям, сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках этого инвестпроекта предусмотрено строительство домов, создание 10 глэмпингов, детских игровых площадок, веревочного парка, скейтпарка и ролледрома, пляжной зоны, ресторана и кинотеатра.

Также здесь построят комплекс «Волга-центр» с уникальным макетом бассейна реки Волги. На площади более 170 кв. м разместятся свыше 250 архитектурных объектов-достопримечательностей в масштабе 1:150 и макеты 7 городов, расположенных на Волге: Дубны, Кимр, Калязина, Кашина, Углича, Мышкина и Рыбинска.