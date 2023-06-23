Жительнице Тверской области Ангелине Синяевой исполнилось 102 года

Поздравляем долгожительницу! Фото: Ольга ТРОФИМОВА

23 июня ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Ангелине Антоновне Синяевой исполнилось 102 года. Жительницу Калининского муниципального округа поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Пройдя через серьезные испытания, Вы сохранили силу духа, веру в торжество добра, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Ангелина Антоновна родилась в городе Пушкин Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время она трудилась на Торжокской санэпидемстанции лаборантом. Сейчас Ангелина Антоновна является насельницей Вознесенского Оршина женского монастыря, куда она переехала из Торжка в 2013 году.

Ангелина Антоновна Синяева награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».