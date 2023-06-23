На набережной Степана Разина в Твери пройдет летний фестиваль

В центре Твери пройдёт праздник. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В предстоящие выходные набережная Степана Разина снова станет пешеходной зоной. В рамках общегородского фестиваля «Лето-2023» в воскресенье, 25 июня, горожан ждёт развлекательная программа. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В 13 часов стартует детская анимация, подготовленная творческим коллективом ДК «Затверецкий», и музыкальное выступление руководителя студии вокала "Арт-движение" Всеволода Мишурова. В 14 часов начнётся развлекательная программа «Мы пираты» от "Дворца культуры поселка Литвинки". В 15 часов состоится выступление коллектива «Tver Brass Bend», музыканты исполнят оригинальные кавер-версии современных хитов.

В выходные с 10 до 20 часов на набережной будут работать торговые ряды и стрит-фуд зона.