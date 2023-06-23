Мария Гагарина назначена прокурором Центрального района Твери. Фото: прокуратура Тверской области

В Центральном районе Твери назначен новый прокурор. Должность на основании Приказа Генерального прокурора РФ заняла старший советник юстиции Мария Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мария Гагарина родилась в 1983 году, имеет высшее юридическое образование, в 2005 году окончила Тверской государственный университет. В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2005 года имеет большой опыт работы на разных должностях.

С марта 2023 года занимала должность первого заместителя прокурора Центрального района Твери.