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НовостиОбщество23 июня 2023 10:23

В Центральном районе Твери назначен новый прокурор

Должность заняла Мария Гагарина
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Мария Гагарина назначена прокурором Центрального района Твери. Фото: прокуратура Тверской области

Мария Гагарина назначена прокурором Центрального района Твери. Фото: прокуратура Тверской области

В Центральном районе Твери назначен новый прокурор. Должность на основании Приказа Генерального прокурора РФ заняла старший советник юстиции Мария Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мария Гагарина родилась в 1983 году, имеет высшее юридическое образование, в 2005 году окончила Тверской государственный университет. В прокуратуре Тверской области проходит службу с 2005 года имеет большой опыт работы на разных должностях.

С марта 2023 года занимала должность первого заместителя прокурора Центрального района Твери.