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НовостиОбщество23 июня 2023 9:56

Самую большую георгиевскую ленту будут разворачивать каждое воскресенье у Ржевского мемориала в Тверской области

Акция будет длиться всё лето
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Всё лето у подножия монумента будут разворачивать самую большую георгиевскую ленту.

Всё лето у подножия монумента будут разворачивать самую большую георгиевскую ленту.

Фото: Александр ЖМУЛИН

25 июня на территории Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области будет дан старт новой традиции. Каждое воскресенье до самого конца лета у подножия монумента будут разворачивать самую большую георгиевскую ленту. Мероприятие организуют участники добровольческого молодёжного движения «Волонтёрская рота Боевого братства».

«Мы рады, что молодые люди интересуются историей своей страны, хранят память о подвигах военного поколения», - комментирует начинание заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

25 июня участие в акции примут около 300 человек. Это ребята из всероссийского волонтёрского кемпинга «СВОи люди», который проходит в Ржевском районе.

Кроме того, 25 июня Ржевский филиал Музея Победы – музейный павильон на территории мемориала Советскому солдату и музей «Ставка Сталина» смогут бесплатно посетить школьники и студенты, сообщает пресс-служба Музея Победы.