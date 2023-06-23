Самую большую георгиевскую ленту будут разворачивать каждое воскресенье у Ржевского мемориала в Тверской области

Всё лето у подножия монумента будут разворачивать самую большую георгиевскую ленту. Фото: Александр ЖМУЛИН

25 июня на территории Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области будет дан старт новой традиции. Каждое воскресенье до самого конца лета у подножия монумента будут разворачивать самую большую георгиевскую ленту. Мероприятие организуют участники добровольческого молодёжного движения «Волонтёрская рота Боевого братства».

«Мы рады, что молодые люди интересуются историей своей страны, хранят память о подвигах военного поколения», - комментирует начинание заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.

25 июня участие в акции примут около 300 человек. Это ребята из всероссийского волонтёрского кемпинга «СВОи люди», который проходит в Ржевском районе.

Кроме того, 25 июня Ржевский филиал Музея Победы – музейный павильон на территории мемориала Советскому солдату и музей «Ставка Сталина» смогут бесплатно посетить школьники и студенты, сообщает пресс-служба Музея Победы.