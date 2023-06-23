У пьяного водителя конфисковали машину в Тверской области

Суд лишил любителя прокатиться пьяным машины.
Фото: Архив "КП"
В Удомле 25-летний мужчина поплатился за то, что садился за руль пьяным. Гособвинение против него было поддержано Удомельской межрайонной прокуратурой.
- В ходе судебного следствия установлено, что мужчина, подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, повторно в августе 2022 года управлял автомобилем в состоянии опьянения, передвигаясь по территории Удомельского городского округа, - сообщили в прокуратуре.
В итоге суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.
При этом машина любителя прокатиться пьяным - ВАЗ-21101 - конфискована и обращена в доход государства.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.