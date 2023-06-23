В Твери с размахом отметят День молодежи на площадке мультимедийного парка

Центральной площадкой праздника в регионе станет территория мультимедийного парка «Россия - Моя история». Фото: Алексей АНДРЕЕВ

24 июня в России будет отмечаться День молодежи. У нас главной площадкой праздника станет территория мультимедийного парка «Россия - Моя история» в Твери. Начало в 12:00.

Там будут чествовать самых активных молодых граждан и лидеров молодежной политики.

Участники проектной программы узнают о том, как получить поддержку от Федерального агентства по делам молодежи на реализацию своих идей.

Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах, вступить в ряды волонтеров.

Также готовятся вокальные и танцевальные номера, театральные этюды, показ мод.

В лектории пройдёт показ спектакля «Кошкин дом» от театральной студии Тверской епархиальной православной школы во имя святителя Тихона Задонского.

- Мы гордимся победами и достижениями юного поколения жителей Верхневолжья, чьи таланты и целеустремленность уже сегодня укрепляют славу тверской земли. Энергия молодежи - это важнейший созидательный потенциал тверского региона, - считает губернатор Игорь Руденя.