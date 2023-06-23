Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июня 2023 8:41

В Твери машина сбила самокатчика, который пересекал дорогу не спешившись

Молодого человека увезли в больницу
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Самокатчика погрузили на носилки и повезли в больницу скорой помощи. Фото: Игорь Аксёнов

Самокатчика погрузили на носилки и повезли в больницу скорой помощи. Фото: Игорь Аксёнов

Днём 23 июня в Твери произошло очередное ДТП с самокатом. На улице Советской у дома 8 (перекрёсток с улицей Ивана Седых) автомобиль ВАЗ 2114 под управлением 21-летнего водителя сбил молодого человека на самокатею

Как уточняют в областной Госавтоинспекции, 21-летний самокатчик во время ДТП пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, не спешившись.

Самокатчик пострадал, на реанимационной машине его увезли в больницу скорой медицинской помощи.

Самокатчик пересекал дорогу не спешившись. Фото: УГИБДД по Тверской области.

Самокатчик пересекал дорогу не спешившись. Фото: УГИБДД по Тверской области.