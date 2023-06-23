В Твери машина сбила самокатчика, который пересекал дорогу не спешившись

Самокатчика погрузили на носилки и повезли в больницу скорой помощи. Фото: Игорь Аксёнов
Днём 23 июня в Твери произошло очередное ДТП с самокатом. На улице Советской у дома 8 (перекрёсток с улицей Ивана Седых) автомобиль ВАЗ 2114 под управлением 21-летнего водителя сбил молодого человека на самокатею
Как уточняют в областной Госавтоинспекции, 21-летний самокатчик во время ДТП пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, не спешившись.
Самокатчик пострадал, на реанимационной машине его увезли в больницу скорой медицинской помощи.
Самокатчик пересекал дорогу не спешившись. Фото: УГИБДД по Тверской области.