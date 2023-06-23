В Вышнем Волочке парни сняли на видео избиение девушки

На видео видно, как парень наносит девушке несколько ударов в лицо. Фото: VK/ Вышний Волочёк - говорим и показываем

22 июня в соцсетях было опубликовано видео избиения парнем девушки в Вышнем Волочке Тверской области. На эту разборку равнодушно смотрели и снимали на телефон другие участники этой истории.

На видео видно, что компания готовилась разобраться с девушкой, ее специально увели за гаражи, заставили снять украшения и один из парней нанёс ей удары по лицу. Причём среди участников этой истории есть ещё две девушки, которые смотрят на разборку и комментируют.

- Эти разборки были в Красном Мае, - в соцсетях местные жители сразу опознали район нападения, а кто-то из вышневолодцев собирался сурово поговорить с нападавшим. По одной из версий, девушку избили из-за ее парня.

Видео посмотрели и в региональном УМВД.

-Полицейские установили личность гражданина, совершившего противоправные действия, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области.

Установлены личности и местонахождение и других участников инцидента.

Сейчас полиция в Вышнем Волочке проводит проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего.