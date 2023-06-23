Под Тверью гражданин незаконно пользовался земельным участком

Нарушение было выявлено в Бурашевском сельском поселении. Графика: Яндекс карты

Прокуратурой Калининского района в результате проверки вскрыт факт незаконного использования земельного участка в Бурашевском сельском поселении. Дошло до суда.

Как сообщила районная прокуратура, местный житель сначала взял участок в аренду у администрации поселения, но затем договор был расторгнут в виду нарушений его условий:

- Однако земельный участок лицом освобожден не был и продолжал оставаться у него в пользовании.

В этой связи прокурор района обратился в суд с заявлением об истребовании из незаконного владения лица земельного участка в пользу муниципалитета.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда пока не вступило в законную силу.