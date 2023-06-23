У фонтана на Соборной площади в Твери включили светомузыку и запретили ходить в туалет

Красота. Фото: Виктория ТУШКОВА

У нового фонтана, который 12 июня открыли на Соборной площади в Твери, включили подсветку и музыку. Вечером 22 июня там звучал знаменитый вальс Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» (видео смотрите ниже). Этот вальс, кстати, был признан ЮНЕСКО одним из четырёх музыкальных шедевров XX века.

Фонтан пользуется спросом у горожан. Там веселятся дети и отдыхают на лавочках взрослые. Кстати, на столбах около фонтана появились объявления с правилами поведения. Возможно, их решили вывесить после того, как в день открытия фонтана горожане очень намусорили вокруг.

Правила пользования фонтаном. Фото: Виктория ТУШКОВА

Согласно информации, у фонтана нельзя оставлять детей без присмотра, находиться между струями фонтана, наступать на решётки и зажимать струи (бегать по фонтану, соблюдая эти правила, будет тяжеловато), ездить по фонтану на велосипедах. Запрещено также мусорить, ходить в фонтане в туалет, выжимать одежду.

За несоблюдение правил предусмотрен штраф. Какой - не указано.