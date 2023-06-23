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НовостиОбщество23 июня 2023 5:31

В рамках акции «Сад памяти-2023» в Тверской области высадили почти 2,7 млн деревьев

В акции приняли участие более двух тысяч человек
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Волонтёры высадили 2 658 605 саженцев.

Волонтёры высадили 2 658 605 саженцев.

Фото: ПТО

В Тверской области завершилась международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти-2023». За апрель и май в ней приняли участие более 2000 человек.

Волонтёры акции - студенты, школьники, сотрудники предприятий, работники леса и просто неравнодушные граждане - высадили 2 658 605 саженцев сосен, елей, туй, яблонь, каштанов и других деревьев.

Принял участие в акции и губернатор региона. 7 мая Игорь Руденя вместе с юнармейцами посадил четырнадцать яблонь на Смоленском воинском захоронении.

Напомним, в этом году акция была организована в стране в четвёртый раз в соответствии с поручением Президента РФ. Она реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».