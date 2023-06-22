Губернатор проверил, как продвигается строительство комплекса подготовки питьевой воды в Ржеве

Губернатор во время инспекции. Фото: ПТО

В рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ржеве с апреля 2022 года ведется полная реконструкция водозаборов «Ржев-1» и «Ржев-2». При этом там создается новый комплекс подготовки питьевой воды. 22 июня губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом работ на объекте.

Глава региона отметил, что новый комплекс подготовки питьевой воды призван решить актуальный для жителей Ржева вопрос качества городского водоснабжения. А он весьма актуален.

- Строительство идет с опережением графика. В настоящее время осуществляются отделочные работы в зданиях комплекса, прокладка наружных сетей водопровода, решаются вопросы импортозамещения инженерного оборудования, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

- В этом году мы завершим строительные работы - возведем здание административного корпуса, резервуары, всю инфраструктуру и инженерные коммуникации. А затем начнется монтаж технологического оборудования, которое на данный момент закуплено и постепенно будет доставляться к нам. По завершении пуско-наладочных работы планируем сдать объект. Предполагаем, что это будет май следующего года, - уточнил руководитель проекта Алексей Терешенок.

На стройке комплекса. Фото: ПТО

По федеральным проектам «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» в Тверской области запланировано построить и реконструировать целый ряд объектов.

Ранее в Твери были заменены 5 км труб водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста, а в Кесовой Горе проведена реконструкция водозабора.