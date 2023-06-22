На Трехсвятской в Твери вывезли плитку и прокладывают кабели

На Трехсвятской в Твери идёт ремонт. Фото: администрация Твери

В Твери ремонтируют главную пешеходную улицу Трехсвятскую. Ремонт идёт в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы ведутся в два этапа - в этом и следующем году, если жители снова за ее ремонт проголосуют. 22 июня на Трехсвятскую приехал Глава города Алексей Огоньков, чтобы оценить ход ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время подрядной организацией выполнен большой объём подготовительных работ, демонтирована и вывезена старая тротуарная плитка, в ближайшее время начнутся работы по прокладке кабельных линий наружного освещения и лотков водоотведения. Сейчас подрядчик завершает подготовку основания под кабельные линии и начинает их укладку.

– Здесь у нас комплексно реализуется несколько проектов. Это и благоустройство Трёхсвятской, и ремонт бульвара Радищева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», и программа туристического кода. Задача достаточно сложная, сейчас реализуется большой объем работ, чтобы в итоге получить максимальный результат, - отметил Алексей Огоньков.

Помимо работ в центральной части города, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в настоящее время также завершается благоустройство сквера на улице Хромова.

За прошедшие годы в рамках этого федерального проекта работы по благоустройству были выполнены на бульварах Цанова и Радищева, в ландшафтном парке «Тьмака», в скверах Казакова и на улице Артюхиной, на Аллее Славы в посёлке Мамулино, на площади у стелы «Тверь – город воинской славы», в сквере у памятника Михаилу Тверскому, построены новая зона отдыха на Мигаловской набережной и новые скверы на улицах Громова, Можайского и Хромова, а также в посёлке Химинститута.