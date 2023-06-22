В День памяти и скорби во Ржеве перезахоронили 585 красноармейцев

На церемонии перезахоронения во Ржеве 22 июня. Фото: ПТО

22 июня, в День памяти и скорби, Мемориальном кладбище советских воинов во Ржеве Тверской области прошло захоронение останков павших воинов, поднятых поисковыми отрядами на ржевской земле в 2022 году в ходе Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Всего земле были преданы 585 останков, из них удалось установить имена 34 защитников. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В мероприятии приняли участие 11 поисковых отрядов-участников экспедиции прошлого года из Твери, Ржева, Старицы, Москвы и Московской области. Были здесь и почётные гости, в частности, губернатор Игорь Руденя, который находится в округе с рабочей поездкой. Во время церемонии состоялась передача останков трех опознанных бойцов родственникам в Оренбургскую, Тульскую и Тамбовскую области. Также на Мемориальное кладбище были доставлены останки ржевского солдата, погибшего на Смоленской земле, – Ивана Дмитриевича Старшова. На церемонии присутствовала его родственница.

Почётные гости возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату на территории комплекса.