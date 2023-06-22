В Твери исполнилось 94 года участнику первого Парада Победы

Павел Павлович Кабанов. Фото: ПТО

22 июня 94 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, участнику Парада Победы в городе Москве 1945 года Павлу Павловичу Кабанову. Ветерана поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Тверская земля гордится Вами - защитником Отечества, участником важнейших событий в истории нашей страны. Спасибо Вам за годы самоотверженного труда во имя нашей великой Родины, - отметил Игорь Руденя.

Павел Кабанов родился в 1929 году в деревне Костино Зубцовского района. 3 сентября 1942 года в возрасте всего 13 лет стал "сыном полка" - был зачислен красноармейцем в 388-й отдельный батальон 239-й стрелковой дивизии. В январе 1943 года участвовал в прорыве блокады Ленинграда.

В октябре 1943-го был откомандирован в Калининское суворовское военное училище. 24 июня 1945 года в составе сводного батальона суворовцев Павел Кабанов маршировал на Параде Победы на Красной Площади. Всего же Павел Павлович побывал на 13 Парадах Победы.

Фронтовик награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и юбилейными медалями.

После окончания войны Павел Павлович проходил службу на офицерских должностях в группе советских войск в Германии.

В 1962 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. По завершении учёбы и до 1991 года работал в Тверской областной прокуратуре - сначала следователем, затем прокурором-криминалистом. Работу совмещал с преподаванием курса криминалистики и основ оперативно-розыскной деятельности в Тверском государственном университете.