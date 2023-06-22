В Тверской области в Погорелом Городище перезахоронили останки поднятых поисковиками солдат

На церемонии перезахоронения в Погорелом Городище. Фото: Николай Ивлев

22 июня, в День памяти и скорби, в Зубцовском районе на мемориале у села Погорелое Городище прошла церемония перезахоронения останков 15 советских воинов.

Они погибли сражаясь с гитлеровцами в Зубцовском районе. Останки бойцов были подняты поисковиками на урочищах окрест Погорелого Городища во время недавних Вахт памяти.

Напомним, что Зубцовский район был оккупирован немецкими войсками 11 октября 1941 года и полностью освобожден 3 марта 1943-го. На его территории шли кровопролитные бои в ходе так называемой Ржевской битвы, под которой понимаются нескольких операций Красной армии на Ржевско-Вяземском выступе. Зубцовский район стал одной из территорий, где разворачивались жестокие сражения 1942-1943 годов.

Как сообщил нам поисковик отряда тверского "Ополченец" (входит в НИ ВПЦ "Подвиг") Николай Ивлев, принявший участие в церемонии перезахоронения, установить личности ни одного из этих 15 солдат не удалось.

На братском захоронении в Погорелом Городище покоятся более 4 тыс. советских воинов.

На церемонии перезахоронения в Погорелом Городище. Фото: Николай Ивлев

На церемонии перезахоронения в Погорелом Городище. Фото: Николай Ивлев