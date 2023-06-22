Жителей Тверской области предупреждают о сильных дождях и грозе

Период засухи, похоже, заканчивается. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Тверскую область надвигается атмосферный фронт, несущий осадки. 23 июня, в пятницу, в некоторых районах региона ожидаются сильные дожди. Об этом со ссылкой на Тверской гидрометцентр сообщает МЧС.

Прогноз подтвердила "КП"-Тверь" доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

- На нас движется большой атмосферный фронт с Северной Атлантики. В пятницу уже сутра начнут лить дожди, а местами могут прогреметь и грозы! - предупреждает Наталя Сердитова. - Ветер очень сильным не будет, но при грозе могут быть серьёзные порывы.

Так же Наталья Сердитова посоветовала всем в грозу вести себя осторожно и осмотрительно. Резкая смена погоды и образовавшаяся разница температур может спровоцировать смерчи, которые в последние годы перестали быть редкостью для Тверской области.