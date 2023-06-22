В Тверской области организации назначен крупный штраф за вознаграждение больнице

Суд признал организацию виновной и назначил ей штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе прокуратурой в ходе проверки было выявлено коррупционное правонарушение. Допустившей его организации назначен крупный штраф.

- Установлено, что, действуя от имени и в интересах ООО РК «Вечная память», представитель организации передал должностному лицу ГБУЗ Тверской области «Калининская центральная районная клиническая больница» более 400 тыс. рублей, - сообщила подробности прокуратура Тверской области. - Деньги передавались за производство патологоанатомических вскрытий, оформление и подписание медицинских свидетельств о смерти, а также организацию выдачи трупов и согласование необходимых дат и времени выдачи медицинских свидетельств о смерти и трупов для захоронения родственникам.

Прокуратура возбудила в отношении юрлица дело об административном правонарушении - незаконном вознаграждении. Суд признал организацию виновной и назначил наказание в виде штрафа в 1 млн рублей.

Решение суда еще не вступило в силу. Как вступит, его исполнение проконтролирует прокуратура.

Вдобавок сообщается, что уголовное дело о получении и дачи взятки сейчас рассматривается в Центральном районном суде Твери.