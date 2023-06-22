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НовостиПроисшествия22 июня 2023 9:31

Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в деревне Григорково Тверской области

Следователи СКР проводят проверку
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Тело мужчины обнаружили после пожара в деревянном доме. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Тело мужчины обнаружили после пожара в деревянном доме. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

В Тверской области следователи СКР проводят доследственную проверку по факту обнаружения при тушении пожара тела мужчины 1958 года рождения. Пожар произошёл в деревянном доме в деревне Григорково Краснохолмского района.

Следователи осмотрели место происшествия. Причины пожара будут установлены по итогам пожарно-технической экспертизы.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тверской области, также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины.